Il rapporto fra Michael Terlizzi e Cristian Imparato sarà sicuramente affrontato durante la seconda puntata del Grande Fratello, dato che il vincitore di Io Canto ha più volte ribadito in questi giorni di non essere sicuro dell’eterosessualità dichiarata dal ragazzo.

“Quando lui è entrato in casa io gli ho detto solo ciao, ho detto ‘questo qua ha qualcosa dentro che lo fa star male’. […] magari è normale che mi sorga il dubbio sulla sua sessualità, di un essere che reprime, magari per la famiglia e per tanti ragionamenti che si fa lui, tende a coprire mostrandosi per l’etero della situazione […] ma pure una donna stessa gli chiederebbe ‘sei etero?’ appena scopre che non ha mai avuto una relazione”.

Questa convinzione ha molto ferito Michael Terlizzi che – sfogandosi con Kikò Nalli – ha ribadito di non voler creare nessuna storiella nella casa per dimostrare la propria eterosessualità.

“Kiko ti rendi conto che lui ha detto tipo che sono represso? Io se non vado con nessuna ragazza è perché qui dentro nessuna è il mio tipo. Il fatto che nemmeno una delle ragazze mi piace può far venire dubbi sul mio orientamento sessuale? Poi fino a che tocchi solo me ok, ma qui tocca anche la mia famiglia. Queste battutine che fa potrebbero far male a mio padre e mia madre. Se io fossi stato gay non ci sarebbero stati problemi, ma non è questo il caso, assolutamente. Io non sono assolutamente gay, zero. Adesso tutti parleranno di questa cosa capisci? Io non voglio che si giochi con il mio orientamento, perché non va bene, non è giusto. Adesso io dovrei prendere una ragazza di queste e giocarci? No!”

Anche Barbara d’Urso ha commentato la vicenda a Pomeriggio Cinque, bacchettando Cristian Imparato.