Al Grande Fratello c’è stato un bacio gay e nessuno lo ha visto, dato che è avvenuto in piena notte lontano dall’occhio indiscreto della diretta, in quel momento assente.

Da due anni a questa parte, infatti, la diretta del Grande Fratello di Barbara d’Urso si interrompe alle 2 di notte e riprende alle 10 del mattino, quando gli autori svegliano i ragazzi.

Se effettivamente durante le prime ore del mattino dormono tutti, in piena notte (circa fino alle tre / tre e mezzo), i ragazzi sono tutti svegli e con l’arrivo della luna l’inibizione cala. Gennaro e Mila hanno consumato, mentre Michael e Gennaro…si sono baciati!

Ovviamente, come spiegato dal figlio di Francone, il bacio non è nato per un’attrazione reciproca, bensì per il gioco della bottiglia organizzato da Cristian Imparato (che – nonostante organizzi questo gioco da giorni – rimane sempre a boccia asciutta).