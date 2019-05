Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini la scorsa estate hanno partecipato entrambi a Temptation Island Vip e secondo quanto dichiarato da Edoardo Ercole a Domenica Live, fra i due ci sarebbe stato un retroscena choc in albergo.

A svelarlo è stato, come anticipato, Edoardo Ercole che ha raccontato a Barbara d’Urso una confessione che gli era stata fatta mesi fa da Gianmarco Onestini.

“Gianmarco la scorsa estate mi ha detto che ha avuto un episodio particolare con Michael Terlizzi durante le riprese di Temptation Island Vip, quando erano in hotel. Mi ha detto ‘Michael c’ha provato con me’”.

A confermare questa indiscrezione è stato anche Riccardo Signoretti:

“Anche io ho sentito raccontare questa storia, ma non c’ero quindi non so la verità”.