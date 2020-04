Sui presunti ritardi negli Stati Uniti nell’affrontare l’emergenza, Stipe ha detto: “Ha a che fare con le priorità e la priorità di questo presidente e questa amministrazione non potrebbe essere più arretrata. Abbiamo avuto molte avvisaglie per cercare di evitare quello che sta accadendo qui ma le misure di cautela non sono state prese per tempo”, ha concluso Stipe che era stato protagonista della suggestiva apertura del programma di SkyUno con il suo nuovo singolo ‘No Time For Love Like Now’ trasmesso mentre sullo schermo passavano le immagini di una Milano bellissima ma deserta, le strade vuote, i grattacieli bui.

