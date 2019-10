Michael Stipe, ex voce dei R.E.M, annuncia l’arrivo del singolo che funge da debutto solista, intitolato Your Capricious Soul.

Michael Stipe, ex frontman dei R.E.M., lancia il suo primo singolo da solista, intitolato Your Capricious Soul. Il brano sarà disponibile per il download esclusivamente sul suo sito web a partire da sabato 5 ottobre.

I proventi della canzone andranno a beneficio del gruppo di attivisti climatici Extinction Rebellion. È in arrivo anche un video di accompagnamento di Sam Taylor-Johnson.

Your Capricious Soul è il singolo di debutto da solista di Michael Stipe, ex frontman dei R.E.M. Ecco cosa ha rivelato l’artista in merito alla sua pausa dalla musica: “Ho preso una lunga pausa dalla musica e volevo tornare indietro. Adoro “Your Capricious Soul”, è il mio primo lavoro da solista. Voglio aggiungere la mia voce a questo entusiasmante cambiamento di coscienza.

L’artista ha speso parole d’elogio per Extinction Rebellion, movimento che lo porta a essere ottimista sul futuro del pianeta, dopo anni in cui le tematiche ambientali erano state prese sottogamba.

Stipe ha suonato Your Capricious Soul alla Webster Hall di New York all’inizio di quest’anno, quando ha aperto il concerto di Patti Smith. Ecco il video:

Michael Stipe, l’allontanamento dai R.E.M

Quasi 40 anni dopo aver collaborato con alcuni amici per formare un piccolo gruppo chiamato R.E.M. e otto anni dalla rottura dalla stessa band, Michael Stipe ha deciso di provare a fare musica da solo.

Il video ufficiale di Your Capricious Soul è diretto dal regista Sam Taylor-Johnson.

Il brano sarà disponibile dal sito web di Stipe il 5 ottobre 2019. Inoltre, i R.E.M. hanno recentemente condiviso una traccia inedita per aiutare le vittime dell’uragano Dorian.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Cinemusicayfrases

