Michael Stipe, Drive to the Ocean: il nuovo singolo da solista dell’ex frontman dei R.E.M.

Michael Stipe è pronto a lanciare il suo nuovo singolo da solista, il secondo nel giro di pochi mesi. Lo ha annunciato lo stesso ex frontman dei R.E.M. attraverso una nota sul suo sito web ufficiale.

La data di uscita è significativa: il giorno del suo sessantesimo compleanno. Ecco tutti i dettagli su questa nuova pubblicazione del cantautore americano.

Michael Stipe, Drive to the Ocean: il nuovo singolo

Il nuovo singolo di Stipe è Drive to the Ocean, un brano che aveva già fatto ascoltare in anteprima nel maggio 2019 in occasione di un concerto di Patti Smith a New York, nella prestigiosa cornice della Webster Hall.

La data di uscita del nuovo singolo è il 4 gennaio 2020, giorno del suo sessantesimo compleanno. A quanto pare, questo nuovo brano sarà accompagnato anche da un nuovo video, che vede dietro la macchina da presa lo stesso cantautore, nelle vesti di regista.

Di seguito la versione live di Drive to the Ocean:

Il nuovo singolo di Michael Stipe

Anche questo nuovo singolo di Stipe, come il precedente, Your Capricious Soul, sarà disponibile esclusivamente sul suo sito ufficiale. Il ricavato dai download sarà devoluto in beneficenza, in particolare all’organizzazione no profit Pathway to Paris.

Si tratta di una onlus fondata da Jesse Paris Smith, figlia di Patti, nel 2004. Il prezzo del download del brano e di 77 centesimi di dollaro, ma è possibile anche ottenerla tramite un’offerta libera. Oltre al brano, con il download sarà disponibile per i fan un wallpaper, il video e il testo originale.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Cinemusicayfrases

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Cinemusicayfrases