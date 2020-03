Michael Stipe, ex leader dei R.E.M, consiglia ai fan come affrontare il COVID-19 con delle semplici regole di buon senso.

Michael Stipe ha intonato la canzone It’s the end of the world as we know it (and I feel fine). L’artista ha condiviso un video su Twitter e sul suo sito Web, MichaelStipe.com, in cui ha cantato il brano che è volato nella Top 100 di iTunes la scorsa settimana: “È la fine del mondo come la conosciamo (e mi sento bene)” – con alcuni importanti suggerimenti sulla protezione contro il COVID-19.

Stipe ha rivelato di essere in contatto con amici in Italia, un paese che sta affrontando un focolaio di virus, dando loro consigli utili su come lottare contro la pandemia.

Michael Stipe canta le regole per affrontare il COVID-19

Il singolo dei REM del 1987, It’s the end of the world as we know it (and I feel fine), un bellissimo successo numero 69 nella Billboard Hot 100 al tempo dell’uscita nel 1991, ha avuto un nuovo picco di popolarità ultimamente grazie al Coronavirus.

La canzone ha scalato la classifica di iTunes nei giorni scorsi – attualmente è al 26 ° posto – e ora Michael Stipe sfrutta questo momento per condividere alcune precauzioni di buon senso riguardo a COVID-19.

Stipe canta alcune righe della canzone prima di offrire quattro regole per comportamenti sensibili durante una pandemia.

Il video:

Ecco i suoi consigli:

Lavati le mani per 20 secondi ogni volta che entri o esci da casa. “Non cantare Happy Birthday due volte, è troppo deprimente“, suggerisce Stipe. “Trova qualche altra canzone“.

Comportati come se fossi già malato: “Potresti già avere il virus e devi essere almeno a un metro da chiunque altro perché potresti trasmetterlo a loro, lo passano a qualcun altro e poi ad altre due persone“.

Michael Stipe in auto-quarantena

“Sto nel bunker. Sono in quarantena da diversi giorni ormai e continuerà perché non voglio andare fuori, non voglio essere responsabile di ammalare qualcun altro se sono già malato. Non credo di sì, ma nessuno di noi sa se lo è“, ha osservato Stipe.

Stipe ha anche suggerito ad altri di rimanere in casa, come ha fatto lui e di trovare fonti affidabili quando cercano informazioni su COVID-19, suggerendo anche che sta lavorando a qualcosa di nuovo, dopo aver lanciato You Capricious Soul.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Cinemusicayfrases

