Michael Stipe afferma che ci vorrà del tempo prima di vedere un suo album solista.

Michael Stipe ha dichiarato che un album da solista non sarà disponibile a breve. Il frontman dei R.E.M, infatti, non intende correre e vuole strutturare il proprio lavoro con la massima tranquillità possibile.

Ecco cosa ha dichiarato l’artista ospite al MAXXI di Roma, dove ha presentato il suo libro fotografico Out Interference Times.

Michael Stipe: un album solista non arriverà a breve

In occasione della sua presenza al MAXXI di Roma, dove ha presentato il suo libro fotografico Our Interference Times, Michael Stipes ha rivelato che il suo album da solista non sarà disponibile a breve.

Ecco cosa ha dichiarato in riguardo:

“L’album? Dovete aspettare, non sento la pressione di far uscire uno dopo l’altro e in modo consecutivo i miei singoli. Seguo solamente l’istinto. Non ho fretta. Pubblicherò canzoni solo quando mi sentirò pronto. Non trattenete il respiro e godetevi il viaggio“.

Di seguito, ecco il video del singolo Your Capricious Soul:

Michael Stipe parla dei R.E.M e di Your Capricious Soul

Michael Stipe spende delle parole per descrivere il rapporto con i R.E.M, suoi ex compagni di lavoro: “Domani sera andrò a cena con Mike, ma sono in buoni rapporti anche con Pete“.

In questi giorni, vi abbiamo parlato anche di Your Capricious Soul, nuovo singolo di Stipe, i cui ricavi andranno devoluti a un fondo contro i cambiamenti climatici, chiamato Extinction Rebellion:

“Il singolo arriverà solamente tra un anno sulle piattaforme di streaming. Per un anno resterà sul mio sito e tutti i proventi andranno a Extinction Rebellion“.

Il suo debutto da solista, che inizia con questo singolo, funge – dunque – da impegno attivo nella importante battaglia per la tutela del pianeta.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Cinemusicayfrases

