Intervistata da Francesco Giorgianni per Spy, Lory Del Santo ha parlato del suo ex toy boy, Gennaro Lillio. Secondo Lory, il gieffino avrebbe dei particolari segreti, che per adesso lei non vuole svelare.

” Ho visto che cerca di sfoderare il suo sorriso. Ce la sta mettendo tutta per far uscire il suo lato solare. Lui è un ragazzo molto educato. Di base, se si lascia un po’ andare è molto carino. Poi c’è da dire che Gennaro cela dei lati particolari. Questi particolari non li voglio svelare adesso perché è troppo presto. Quello che si vede e che posso dire è che ha un volto diverso dagli altri. Lui non ha il solito viso che puoi accomunare ad un’altra persona. Lui è lui. Lo trovo unico nella sua fisicità e nello sguardo. Era stato lui a cercarmi e mi aveva incuriosito subito.”

Lory ha detto la sua anche su Michel Terlizzi.

“Conosco Michael Terlizzi e anche lui nasconde i suoi segreti. Però posso dire che Michael mi aveva chiamato appena era apparso in tv, perché io lo avevo elogiato. Immediatamente lo avevo sponsorizzato, facendo notare la sua fotogenia. Michael è una persona molto gentile”.

Quali sono questi segreti e lati particolari nascosti? Hanno fatto i casting per The Lady e non sono stati presi?Saranno i protagonisti di una nuova serie di Lory?



