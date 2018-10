Esattamente due anni fa Michael Bublé ha annunciato che a suo figlio è stato diagnosticato il cancro.

“Siamo devastati nell’annunciare la diagnosi di cancro fatta al nostro figlio più grande, Noah. Abbiamo sempre dichiarato l’importanza della famiglia e l’amore per i nostri figli. Luisiana ed io abbiamo messo in pausa le nostre rispettive carriere per dedicare il nostro tempo e la nostra attenzione a Noah ed aiutarlo a rimettersi. In questo momento difficile vi chiediamo soltanto di pregare e di rispettare la nostra privacy. Abbiamo una lunga strada di fronte a noi. Speriamo che con il sostegno della famiglia, degli amici e dei fan riusciremo a vincere questa battaglia.”

Ieri il cantante canadese intervistato dal Daily Mail ha dichiarato che Love sarà il suo ultimo album e che si ritirerà definitivamente dal mondo dello spettacolo.

“Non ho più forze per sopportare tutto questo. Dico no al narcisismo della celebrità. – ha dichiarato Michael Bublé – Questa è la mia ultima intervista. Mi ritiro. Non sentirete più parlare di me.

La malattia di mio figlio mi ha fatto rimettere tutto in discussione, ha cambiato la mia percezione della vita. Con la fama ho chiuso. Ho chiuso con questo mondo. Questo album, Love, sarà anche l’ultimo. Non so neanche se riuscirò a terminare questa conversazione senza piangere. E non ho mai perso il controllo delle mie emozioni in pubblico. Ho realizzato l’album perfetto e ora posso lasciare davvero al top.

Prima della malattia ero così preoccupato di tutto, dalle vendite dei biglietti alle recensioni, adesso se ci penso mi vergogno del mio ego.

Non sentirete più parlare di me. Ho deciso che non leggerò più il mio nome sulla stampa, non leggerò una recensione. Ho deciso di non usare più i social. Il mio interesse è cambiato, la mia percezione della vita”.