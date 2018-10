Alla base della scelta di Michael Bublé ci sarebbe la malattia del figlio Noah. Ma il management del cantante smentisce.

“Mi ritiro dalle scene“. Questo l’annuncio di Michael Bublé in un’intervista al Daily Mail. Il crooner italo-canadese avrebbe spiegato al tabloid di non riuscire più a guardare alla sua carriera dopo la scoperta del tumore del primogenito Noah e il successivo percorso di riabilitazione.

Michael Bublé annuncia il ritiro

Michael, dopo tanti anni di onorata carriera, potrebbe appendere definitivamente il microfono al chiodo. Il cantante infatti avrebbe annunciato il suo prossimo ritiro dalle scene. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: “La mia esistenza è cambiata, la mia percezione della vita non è più la stessa. La malattia mi ha fatto rimettere tutto in discussione Quando scopri certe cose vorresti morire, non so nemmeno come riuscissi a respirare. Questa è la mia ultima intervista. Ora ho fatto il mio disco perfetto e mi ritiro. Lascio al top della mia carriera“.

Due anni fa il cantante aveva reso pubblica la terribile notizia della malattia del primogenito Noah, cui era stato diagnosticato un cancro. Fortunatamente, il bambino aveva già iniziato a rispondere positivamente alle cure, limitando la diffusione del male. Ma l’esperienza per la famiglia Bublé è stata traumatica, tanto che già allora il cantante aveva annunciato il ritiro, salvo poi tornare sui propri passi. Adesso, però, sembra essere arrivato il momento giusto.

La possibilità di un ritiro è però stata immediatamente smentita dal management del cantante. Sulla pagina Facebook Buble Insider, gestita dall’agenzia che cura il lavoro di Michael, Michelle R. Larsen, digital media manager, ha infatti dichiarato che si tratterebbe solo di chiacchiere da tabloid. Insomma, per il momento c’è ancora confusione e non si sa quando effettivamente Michael abbandonerà le scene…

Michael Bublé: Love

Intanto cresce l’attesa per Love, l’ultimo lavoro discografico del cantante. “Il disco perfetto“, come dichiarato dallo stesso Bublé nella discussa intervista al Daily Mail. Ad anticipare l’uscita del full length la cover di When I Fall in Love e l’inedito Love You Anymore, scritta con cantante e producer Charlie Puth.

Di seguito il video dell’ultimo singolo di Michael Bublé: