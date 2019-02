In arrivo sul mercato l’antologia Io sono la Mia musica di Mia Martini, un box da 4 CD e 60 canzoni rimasterizzate.

A 24 anni dalla sua scomparsa, Mia Martini sta raccogliendo in questo 2019 tutto quello che negli anni d’oro della sua carriera le è stato sottratto dalle maldicenze e dalle cattiverie di alcune persone. Così, dopo la trasmissione sia nei cinema che su Rai Uno del biopic Io sono Mia, a lei dedicato, è in arrivo anche una nuova antologia della sua straordinaria musica.

Ecco tutte le informazioni su questa incredibile raccolta che si ripromette di omaggiare il repertorio di Mia Martini come meglio non si potrebbe.

Mia Martini, Io sono la Mia musica: la data di uscita

La pubblicazione di questo incredibile box set è prevista per il 22 febbraio 2019 sotto l’etichetta BMG Rights Managemente / Sony Music, sia in formato fisico che digitale.

Composta da 4 CD, la raccolta comprende 60 brani rimasterizzati provenienti da tutta la carriera di Mimì, a partire dal 1971 fino ai pezzi più recenti del 1994. Non mancheranno alcune perle, come il singolo Dimmi in un nuovo arrangiamento e il duetto con Claudio Baglioni sul brano Stelle di stelle.

Mia Martini, Io sono la Mia musica: la tracklist

In un periodo in cui si è tornati a parlare con insistenza della triste vicenda di Mia Martini, tanto da costringere Patty Pravo, una delle artiste accusate da Mimì, a emettere una nota ufficiale per proteggersi da eventuali diffamazioni, era immancabile l’uscita di un box che raccogliesse la sua incredibile discografia. Scopriamo insieme le tracklist dei quattro CD.

Disco 1: Padre davvero… – Lacrime di marzo – Piccolo uomo – Donna sola – Credo – Amanti – Tu che sei sempre tu – Valsinha – Minuetto – Bolero – Il guerriero – Picnic – …e stelle stan piovendo – Alba.

Disco 2: Inno – Al mondo – Domani – Padrone – Questi miei pensieri – Sensi – Volesse il cielo – L’amore è il mio orizzonte – Che vuoi che sia se t’ho aspettato tanto – Fiore di melograno – Per amarti – Preghiera – Vola – Danza – Del mio amore.

Disco 3: …e ancora canto – E non finisce mica il cielo – Voglio te – Quante volte – Solo noi – Stelle – Bambolina bambolina – Vedrai, vedrai – Cime tempestose – Suzanne – Alice – La costruzione di un amore – Spaccami il cuore – Lucy.

Disco 4: Almeno tu nell’universo – Donna – Notturno – La nevicata del ’56 – Un altro Atlantico – Stelle di stelle (con Claudio Baglioni) – Gli uomini non cambiano – Stiamo come stiamo (con Loredana Bertè) – Viva l’amore – La musica che gira intorno – I treni a vapore – Stella di mare – Dillo alla luna – Mimì sarà.

Di seguito il video di Padre davvero di Mia Martini:

