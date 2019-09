“E’ molto poco femminista” dice Luca Argentero riferendosi alla sua compagna che “è affettuosa, ha un modo antico di prendersi cura”. Poi aggiunge: “Mi spiego meglio: è un’imprenditrice, super impegnata nel suo lavoro, ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della casa e ricevere le attenzioni che sono dovute a una donna, farsi coccolare. L’ossessione per la gender equality ha rovinato il romanticismo e ha inibito l’uomo che deve aver a che fare con donne sempre più forti, affermate”. In un’intervista a ‘GQ’ l’attore 41enne parla di Cristina Marino con cui è pronto a convolare a secondo nozze. Parole che hanno subito scatenato polemiche sui social, in particolare su Twitter, dove lo stesso attore ha replicato con un post: “Twitter: l’arte di vedere del marcio anche dove non c’è… #calmaaaaaaaaaaa”.

