“Tutto molto meglio, mi sta solo peggiorando il raffreddore. Ho le difese immunitarie a terra”. Con una Stories su Instagram l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne rassicura i suoi fan dal letto d’ospedale e li ringrazia. “Mi stanno arrivando un sacco di fiori, non me li posso portare via a casa tutti. Non posso caricare sul taxi 10 mazzi di fiori e ho deciso di lasciarli in una stanza. Grazie per avermi pensato”. “Mi state raccontando un sacco di vostre storie, mi rendo conto che ci sono tante donne messe in questa situazione. Che vengono ricoverate per problemi di utero, cisti, ovaie, noi siamo forti e diamo l’esempio ai nostri figli” dice senza riuscire a trattenere qualche lacrima. “Non vedo i miei bimbi da due giorni, Bianca e Ale. Mi mancano, siamo forti per loro e per chi ci sta vicino”.

