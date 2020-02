“Mi hanno rimontato tutto, pezzetto per pezzetto come un Lego, ma ci sono tutto. Grazie a tutti per la miriade di messaggi e di telefonate che mi avete inviato, amici, colleghi, clienti, fans e persino sconosciuti, mi sono commosso per ognuno di loro. Sappiate che avrei voluto rispondere ma sono veramente tantissimi! Ancora qualche giorno e tornerò più tosto di prima. A presto”: è con un messaggio su Instagram, con una sua foto sorridente, che lo chef Giancarlo Morelli rassicura sulle sue condizioni di salute, dopo l’incidente sulle piste da sci di Corvara in cui aveva riportato un trauma cranico e diverse fratture.

Visualizza questo post su Instagram Finalmente Salve a tutti !!! Mi hanno rimontato tutto, pezzetto per pezzetto come un Lego, ma ci sono tutto ?? Grazie a tutti per la miriade di messaggi e di telefonate che mi avete inviato, amici, colleghi, clienti, fans e persino sconosciuti, mi sono commosso per ognuno di loro Sappiate che avrei voluto rispondere ma sono veramente tantissimi ! Ancora qualche giorno e tornerò più tosto di prima. A presto !! Un post condiviso da Giancarlo Morelli (@giancarlo_morelli) in data: 11 Feb 2020 alle ore 8:44 PST

Morelli, chef del Pomireou di Seregno, di Bulk e Morelli a Milano in via Fioravanti, a ridosso di Chinatown, il 13 gennaio era caduto sulle piste da sci ed era stato trasportato all’ospedale di Bolzano. Dopo alcuni giorni in rianimazione, i sui familiari avevano fatto sapere che era in ripresa. E adesso è lo stesso chef a confermarlo.