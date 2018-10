“Mi ha chiamato Sara Affi Fella“: con questa premessa la founder del sito gossipparo NewsUeD ha svelato alle sue follower come mai l’ex tronista Sara Affi Fella è sparita dalla circolazione e non ha rilasciato ancora nessuna dichiarazione in merito al caos che ha scatenato ad Uomini e Donne.

Il motivo sarebbe prettamente legale, dato che il suo avvocato le avrebbe consigliato di non rilasciare nessuna dichiarazione in merito fin quando le acque non si calmeranno.

“Mi ha chiamato Sara e mi ha detto che al momento non ha parlato e non può parlare perché si è affidata ad uno studio legale che andrà a difendere lei e la sua famiglia, quindi per questo non può parlare. Non potrà parlare fin quando non finirà questo iter, e nel momento in cui potrà parlare, parlerà con me. Lei non mi ha potuto dire nulla, io al momento non so nulla, perché non può parlare, mi ha solo spiegato che non può parlare”.