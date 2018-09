ROMA – Ancora 24 ore di maltempo prima del ritorno del sole, che splenderà nel fine settimana su gran parte delle regioni. Ma è il colpo di coda dell’estate: da martedì 25 arriverà la svolta autunnale, con temperature in calo anche di 15 gradi.

LE PREVISIONI

iLMeteo.it avvisa che fino a domani piogge e temporali si abbatteranno con insistenza sulla Sardegna orientale con rischio di nubifragi e allagamenti a Olbia, nel Nuorese e in Ogliastra. Altri temporali interesseranno gran parte del Centro-Sud dalla Toscana e Marche meridionali fino alla Sicilia. Nel corso del weekend il vortice si esaurirà e la pressione comincerà ad aumentare riportando il sole su gran parte delle regioni: sabato il sole sarà prevalente quasi ovunque, ma al Nordest cominceranno ad arrivare venti di Bora che innescheranno temporali forti dal Friuli Venezia Giulia verso il Veneto e l’Emilia Romagna in serata. Domenica primo calo termico al Nord dove il cielo si presenterà spesso nuvoloso, tanto sole e clima estivo invece al Centro-Sud”. La svolta autunnale, come detto, è attesa da martedì 25 settembre: l’arrivo di aria artica da Nordest causerà un brusco calo delle temperature che scenderanno fino a 12-15°C rispetto ai giorni precedenti”.