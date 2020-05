Sull’Italia sta per tornare l’alta pressione. I temporali che hanno interessato in questi giorni molte regioni si stanno portando al Sud per poi abbandonare il nostro Paese. Fino al weekend il tempo tornerà in gran parte stabile e decisamente molto caldo. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che oggi (specie al mattino) le regioni meridionali saranno interessate dagli ultimi fenomeni temporaleschi a carattere sparso, ma già dal pomeriggio il tempo tenderà a migliorare. Sul resto d’Italia l’avanzata dell’alta pressione avrà già riportato il bel tempo con sole prevalente e un primo rialzo termico, più sensibile a partire da venerdì. Nel corso del weekend l’anticiclone si sarà esteso a quasi tutta l’Italia garantendo due giornate in gran parte soleggiate e molto calde. Nella giornata di sabato le temperature massime potrebbero toccare i 30°C su Emilia e Veneto e addirittura i 32°C sulle valli dell’Alto Adige, fino a 27-29°C a Milano, Torino, Firenze e Roma. Domenica, a parte qualche nube in più al Nordest dove si avvertirà un contenuto calo termico, il sole splenderà ovunque con un clima caldo estivo.

