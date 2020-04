Nei prossimi giorni l’alta pressione comincerà ad accusare un graduale indebolimento fino ad essere sconfitta (almeno temporaneamente) da un doppio attacco instabile. Fino al weekend il clima resterà molto mite. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che sabato il primo accenno di un cambiamento del tempo lo si potrà scorgere in Sardegna, in Liguria e sulle regioni centrali dove la nuvolosità aumenterà decisa fino a divenire compatta producendo qualche pioggia soltanto sull’isola nel pomeriggio e in serata anche su Lazio, Abruzzo e Molise. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente e il clima decisamente mite.

