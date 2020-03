L’Italia è entrata in una fase tipicamente invernale dove vento, pioggia e neve stanno interessando soprattutto le regioni adriatiche, ma nei prossimi giorni quasi tutto il Paese dovrà fare i conti con un vortice di bassa pressione in arrivo dall’Africa e che interagirà con l’aria fredda russa. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che oggi il maltempo si concentrerà soprattutto sulle regioni adriatiche dalla Romagna alla Puglia con la neve che potrà fare la sua comparsa occasionalmente anche fin sulle coste. L’avvicinamento all’Italia del vortice africano farà peggiorare il tempo sulla Sicilia dove le piogge diverranno via via più diffuse in serata. Mercoledì il ciclone avrà raggiunto il Mar Ionio; maltempo diffuso con piogge forti e locali nubifragi interesseranno la Sicilia (specie orientale, il catanese) e la Calabria ionica. Piogge diffuse sul resto del Sud. Continuerà ad esserci maltempo sulle regioni adriatiche, mentre il tempo migliore, anche se spesso nuvoloso lo troveremo al Nord e sui settori tirrenici. La neve cadrà copiosa su tutti gli Appennini a quote collinari, ma localmente fin quasi in pianura su Abruzzo e Molise.

