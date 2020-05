Un’area di bassa pressione in azione sul bacino del Mediterraneo sta determinando una fase di maltempo su gran parte del nostro Paese. Rovesci e temporali nella giornata odierna interesseranno principalmente il Centro-Sud, mentre al Nord la pressione torna ad aumentare. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che mercoledì piogge e temporali a carattere sparso, ma localmente di forte intensità interesseranno gran parte delle regioni centrali e meridionali peninsulari. I fenomeni potranno risultare particolarmente forti sul Lazio (come a Roma), in Campania, in Basilicata e sulla Puglia. Altri temporali interesseranno la Sardegna orientale e le coste settentrionali della Sicilia. Al Nord ultime precipitazioni e nubi riguarderanno il Veneto e l’Emilia Romagna. Da giovedì il sistema depressionario abbandonerà l’Italia con gli ultimi temporali al Sud, nel contempo l’alta pressione si sarà già estesa al Nord e al Centro riportando un tempo soleggiato e con un clima caldo.

