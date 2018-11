Stop al caldo fuori stagione, calo drastico delle temperature anche di sei o sette gradi soprattutto al Nord. La cosiddetta “estate di San Martino” volge al termine per lasciare spazio all’inverno e alle temperature in linea con il mese di novembre. Ribaltone delle temperature, “la causa – secondo ilmeteo.it – è da ricercare nel movimento dell’alta pressione attualmente in azione sul nostro Paese, verso latitudini più settentrionali. Questo suo spostamento verso nord attiverà l’ingresso di correnti d’aria via via sempre più fredde verso l’Italia dove verrà letteralmente cancellata l’anomalie termica di questo lungo periodo”

Aria fredda in arriva e maltempo. “Due saranno gli elementi che condizioneranno il tempo sull’Italia – continua l’esperto – Il primo è costituito proprio dalla stessa aria fredda che farà parzialmente peggiorare il tempo sul Piemonte, la Sardegna orientale e su gran parte delle regioni adriatiche”. Ombrelli a portata di mano dunque su queste zone dove saranno probabili piogge sparse e qualche spruzzata di neve sui settori appenninici centrali sopra i 1200 metri di quota. “Un secondo elemento di disturbo – spiega il meteorologo – composto in questo caso da un’area di bassa pressione a sud dello Ionio, porterà una fase di brutto tempo sui settori ionici della Sicilia, della Calabria e della Puglia. Piogge e anche temporali saranno possibili su tutte le zone”. E comincerà a fare freddo anche di notte con valori localmente sotto i 6 gradi.