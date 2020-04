Da giovedì e fino al weekend l’alta pressione a matrice sub-tropicale comincerà ad avvolgere il nostro Paese in un soffio via via più caldo su tutte le regioni. Il sole sarà prevalente e le temperature inizieranno a salire costantemente. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che fino a venerdì il tempo sarà ampiamente soleggiato su tutte le regioni, il cielo si presenterà sereno o localmente poco nuvoloso. Le temperature supereranno i 20°C su gran parte delle città di pianura e sulle vallate del Trentino Alto Adige (addirittura fino a 27°C a Bolzano). I venti cominceranno a soffiare dai quadranti meridionali dando un aiuto a crescere anche alle temperature notturne. Nel corso del weekend l’alta pressione comincerà ad accusare i primi colpi di un importante cedimento che avverrà con l’inizio della prossima settimana. Molte nubi copriranno la Sardegna e le regioni più occidentali (Nordovest, coste tirreniche in primis), ma con scarse precipitazioni. I venti più caldi meridionali faranno aumentare ulteriormente le temperature, sia di giorno sia di notte. Punte massime di 30°C si potranno raggiungere sulle zone interne di Sardegna e Sicilia, fino a 25-26°C in Trentino Alto Adige, sulla Pianura Padana, in Toscana, sul Lazio e anche su Calabria e Puglia.

