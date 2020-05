Nei prossimi sette giorni un poderoso campo anticiclonico proveniente dall’Africa invaderà il bacino del Mediterraneo portando la prima vera ondata di caldo non solo sulla Spagna (soprattutto sul lato orientale), ma anche su molte regioni italiane. Il team del sito iLMeteo.it comunica che fino a martedì sull’Italia non pioverà, il sole sarà prevalente su gran parte delle regioni a parte un passaggio nuvoloso al Nord atteso per martedì. Mercoledì l’anticiclone verrà minato da un temporaneo ingresso di aria più fresca che oltre a portare un cielo a tratti molto nuvoloso o coperto al Nord e sulle regioni adriatiche, causerà anche qualche precipitazione, segnatamente sull’Emilia, sulle Alpi occidentali e lungo il versante adriatico centrale. In questo contesto le temperature subiranno una flessione di qualche grado fino a giovedì. Nei giorni successivi e almeno fino a domenica 10 l’alta pressione sub-tropicale tornerà a riscaldare e a proteggere tutte le regioni.

