Nelle prossime ore una bassa pressione posizionata sul Mar Tirreno centrale provocherà un ulteriore e diffuso peggioramento del tempo. Se al Nord la pressione in aumento garantirà una giornata soleggiata anche se ventosa, non sarà così al Centro-Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che oggi, mercoledì, le precipitazioni in atto al Sud, in Sardegna e su alcune zone del Centro tenderanno a intensificarsi risultando diffuse e localmente intense su Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Puglia. In Sicilia il tempo tenderà a peggiorare con piogge dal pomeriggio. Come detto al Nord splenderà il sole. Soffieranno ancora venti moderati di Bora e Grecale al Nord, di Scirocco sul basso Adriatico e sullo Ionio. Clima decisamente fresco ove piovoso. Giovedì la pressione comincerà ad aumentare anche al Centro dove l’instabilità interesserà soltanto Abruzzo, Molise, Sardegna interna e basso Lazio. Continuerà a piovere al Sud con temporali. Da venerdì il tempo migliorerà anche al Sud con qualche temporale atteso solo su Calabria e Sicilia, splenderà il sole altrove.

Fonte