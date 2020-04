Nel giorno di Pasquetta l’alta pressione comincerà a mostrare i primi segni di indebolimento, tant’è che il cielo tenderà a coprirsi su molte regioni del Centro-Nord. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che lunedì 13 in serata giungeranno delle piogge in Toscana, in Umbria e poi sulle Marche. Nel corso della notte altre piogge bagneranno il Lazio centrale e meridionale per poi trasferirsi verso l’Abruzzo. Martedì 14 la perturbazione verrà sospinta verso il Centro-Sud adriatico da venti di Bora. Piogge interesseranno Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. I venti cominceranno a soffiare via via più moderati e localmente forti. Sul resto delle regioni sarà tornato il bel tempo. La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un calo termico anche di 8°C al Nord e su tutti i versanti adriatici. I venti settentrionali più freschi impediranno ai termometri di salire oltre i 17°C al Nord e i 14°C sulle regioni adriatiche, ma il sole sarà prevalente.

