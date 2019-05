MILANO – Un muro bianco alto 12 metri chiude l’uscita di una galleria. Le ruspe riescono a stento ad aprirsi un varco dentro una montagna di neve. Le strade che salgono ai passi, oltre quota 2 mila, ricordano le trincee militari scavate nel ghiaccio. Sepolti dalla neve, fino a 24 metri accumulati lungo i confini del Nordest, rifugi, sentieri d’alta quota e alpeggi. Sulle Alpi, fino ad oggi, è il maggio più invernale da un secolo, cuore della primavera più fredda degli ultimi trent’anni.

Gli alpinisti non ricordano una stagione così: alle porte dell’estate, tra il Cervino, le Dolomiti e le cime del Friuli, è possibile rientrare con gli sci fino a fondovalle, nei versanti a nord addirittura fino a quota 1700 metri. Allarme invece per gestori di rifugi e malghe: 6 metri di neve coprono ancora edifici e pascoli più alti, difficile aprire i sentieri d’accesso e le stalle in tempo per la metà di giugno. Le nevicate, incessanti da dopo Pasqua, hanno accumulato strati eccezionali, conservati da temperature molto sotto la media: impossibile pulire i tracciati, mentre l’erba per mucche e pecore ancora non ha cominciato a crescere sui terreni bruciati dal gelo.

Oltre 10 metri di neve: l’eccezionale primavera sul passo del Rombo ripresa dal drone in riproduzione….



Emergenza anche per gli apicoltori: il freddo impedisce ai fiori di produrre nettare, le api raccolgono solo polline e non producono miele. Alcune varietà mono-flora, dall’acacia al tarassaco, quest’anno non potranno essere prodotte. Spada di Damocle sospesa pure sulle tappe alpine più attese del Giro d’Italia di ciclismo. Ai 2618 metri del passo Gavia, in Lombardia, restano accumuli da 12 metri di neve e sulla strada che martedì prossimo attende i corridori ancora si scia: situazione appena migliore sul Mortirolo e al lago Serrù, 2247 metri sopra Ceresole Reale, nel parco del Gran Paradiso, dove ci sono 2 metri di neve sul traguardo.

Centinaia gli spazzaneve e gli uomini al lavoro giorno e notte per riaprire dopo l’inverno i passaggi alpini con Austria, Svizzera, Francia e Slovenia. Il via al transito è sempre stato fissato a fine maggio: se anche l’estate dovesse scoppiare all’improvviso, come previsto, i valichi più alti difficilmente saranno percorribili a causa del pericolo di valanghe e di crolli della neve accumulata a bordo strada. «Il problema – dice Alberto Trenti, direttore di Meteotrentino – è che nelle ultime settimane ci sono state quattro nevicate scese fino a 700 metri di quota. Le temperature, specie di notte, in quota restano basse. Così la fusione del manto ritarda, costringendo a rinviare le normali attività umane di fine primavera. Questa neve tardiva, ricca di aria e povera di cristalli, non serve a ricostituire i ghiacciai, che crescono grazie alle precipitazioni autunnali: aiuta però a riempire le falde, prosciugate da mesi di siccità».

Giro d’Italia: Passo Gavia sommerso dalla neve, fra sei giorni c’è la tappa ma ora sul percorso si scia in riproduzione….

Sul versante valdostano del Monte Bianco, in alcuni avvallamenti oltre quota 3 mila, si sono accumulati fino a 30 metri di neve, portata dal vento e dalle valanghe. In Trentino il rifugio Mantova, 3535 metri sotto Cima Vioz, resta sepolto da 9 metri di neve. Paesaggio invernale anche sulle Dolomiti altoatesine e attorno a Cortina d’Ampezzo, nel Bellunese: qui, sopra quota 2300 metri, lo strato bianco sfiora i 5 metri. Ancora ghiacciato il lago di Misurina: gli uccelli migratori, spinti dalla fame, in queste ore si spingono nelle case abitate per trovare qualcosa da mangiare.

«Capisco le difficoltà del clima sconvolto – dice l’alpinista Hans Kammerlander – ma per chi ama la montagna è una primavera straordinaria. In quota non ho mai visto tanta neve, così compatta e ancora fredda. Si arrampica e si scia come in Himalaya. È maggio e abbiamo il quadruplo della neve naturale di gennaio. Peccato che impianti di risalita e alberghi abbiano chiuso». Un video di Johannes Brunner documenta i 24 metri di neve accumulati sulla strada di passo Rombo, a quota 2470 tra Italia e Austria. Qui gli spartineve lavorano invano da tre settimane: solo un cunicolo largo un paio di metri penetra nelle valanghe precipitate dai versanti tirolesi.

«Quarant’anni fa – dice a Torino la meteorologa Valentina Acordon – nel Nordovest delle Alpi uno scenario come quello attuale era normale. Era invece dal 1991 che, a causa di precipitazioni scese dalla Scandinavia e incanalate negli strati gassosi assottigliati dal surriscaldamento atmosferico, freddo e precipitazioni non si fondevano in questo modo in primavera. Per turismo e trasporti è un’emergenza, ma non dimentichiamo che queste riserve idriche gelate in montagna saranno l’acqua vitale che ci salverà d’estate».

Appelli alla mobilitazione e alla prudenza arrivano dagli alpinisti del Cai e dalle guardie forestali. Il Club alpino italiano cerca volontari per pulire migliaia di chilometri di sentieri ancora sommersi dagli alberi spazzati via in autunno dalla tempesta Vaia. L’inverno in maggio impedisce la rimozione dei tronchi, bloccati nel ghiaccio, e il ripristino dei tracciati franati. Forestali e uffici turistici stanno invece collocando sulle Alpi cartelli di divieto di passaggio per escursionisti e bikers, oltre che segnali di pericolo caduta piante: alle foreste scosse dal vento può bastare un’ultima raffica di vento per cedere. Per il trekking, dopo la primavera della grande neve, si annuncia così l’estate della rivoluzione in montagna: un mondo nuovo, sempre più sconvolto dal clima che non smettiamo di distruggere.





Fonte