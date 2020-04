IL METEO Tutte le previsioni per i prossimi giorni



Arriva il bel tempo per Pasqua. L’anticiclone africano porterà la primavera con temperature fino a 25 gradi centigradi su tutta Italia, almeno fino a Pasquetta. L’alta pressione si estenderà già a partire da oggi portando un aumento graduale delle temperature e rafforzandosi via via nei prossimi giorni.

Nella giornata perdura una condizione di varabilità sulle estreme regioni meridionali, soprattutto la Sicilia, dove si potranno osservare occasionali episodi di instabilità. Tra Calabria e Sicilia, ci sarà in particolare una nuvolosità variabile associata nel pomeriggio a qualche breve episodio di instabilità intorno all’Aspromonte e nelle zone montuose della Sicilia. Si tratta però solo di una breve e poco intensa parentesi di maltempo.

Le previsioni meteo nelle grandi città

Roma / Milano / Torino / Genova / Venezia / Bologna / Firenze / Napoli / Bari / Palermo / Catania



La primavera comincerà ad affacciarsi oggi con punte di 21-23 gradi, e una lieve nuvolosità su Lazio, in Calabria e nelle Isole maggiori. Giovedì, invece, si salirà a 23-24. Anche al Centro-Nord è previsto un aumento delle temperature, già su valori oltre la media stagionale fino a raggiungere punte di 25 gradi nel weekend.

Per i primi giorni della prossima settimana si prospetta un indebolimento dell’anticiclone lungo il suo margine occidentale: già nella giornata di Pasquetta, concludono i meteorologi, sembra probabile un aumento della nuvolosità ma in un contesto di tempo ancora mite e prevalentemente asciutto.