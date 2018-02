– Non si sente ancora, ma un nucleo gelido di aria freddissima dalla Siberia si sta incamminando verso l’Europa, e verso il 25 febbraio raggiungerà l’Italia. L’ingresso del burian.

Il burian, o buran è un vento di aria gelida, spesso molto forte, che soffia da Nord, Nord-Est. Non arriva da solo, è accompagnato da bufere di neve congelata, in Siberia i fiocchi caduti a terra si sollevano di nuovo e azzerano la visibilità, l’umidità forma polvere di diamante. Non arriverà così sulla Penisola. Ma considerando che a metà febbraio si è verificato un surriscaldamento anomalo della stratosfera (strat-warming), tra i più potenti degli ultimi 30 anni, il buran farà la sua figura.

“Ora gli effetti del riscaldamento si stanno per riversare nella troposfera, ossia nella zona dove avvengono i fenomeni atmosferici”, riferisce il team del sito iLMeteo.it, annunciando che nei prossimi giorni il vento gelido siberiano spazzerà l’Italia portando giornate di ghiaccio su molte regioni settentrionali.

Le temperature potranno rimanere sotto lo zero anche di giorno e raggiungere i -10/-12° di notte sulla Pianura padana. “Successivamente il possibile arrivo di una bassa pressione atlantica interagirà con l’aria gelida favorendo estese nevicate fino in pianura su gran parte del Nord e addirittura anche al Centro – avverte Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito -. La situazione è in continua evoluzione e le sorprese non mancheranno”.