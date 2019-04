– Nuova ondata di maltempo sull’Italia, stavolta in arrivo direttamente dal Polo Nord con le temperature che scendono, pioggia e temporali. Nel weekend una massa d’aria molto fredda (per la stagione) attraverserà rapidamente il Nord Europa per tuffarsi poi nel bacino del Mediterraneo. Il tempo sarà già compromesso al centro-sud per una precedente perturbazione, ma col passare delle ore piogge e temporali anche molto forti raggiungeranno il nord ovest con valori termici in calo tra Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale.

Tornerà anche la neve sull’arco alpino con fiocchi a partire dai 1000/1200 metri, ma con quote in calo e fino in collina sul Piemonte. Nelle vallate piemontesi le nevicate si faranno via via più intense con accumuli superiori al mezzo metro di neve fresca in poche ore al Sestriere e a Limone Piemonte. Il peggioramento si estenderà poi tra la notte e il primo mattino di domenica anche al nord est portando piogge e rovesci.

Nel corso della giornata di domenica 14 il vortice ciclonico si approfondirà ulteriormente sul mar Tirreno richiamando aria sempre più fredda ed instabile. Per questo motivo il maltempo insisterà ancora pesantemente sulle regioni del Centro Sud dove non escludiamo la possibilità di rovesci temporaleschi particolarmente violenti con grandinate e forti colpi di vento in particolare sulla Sardegna orientale ed in Puglia. In serata migliora a partire dai settori centro settentrionali, mentre al Sud il ciclone in lento movimento farà sentire i suoi effetti ancora per tutta la notte con piogge battenti, freddo e locali temporali.