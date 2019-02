Meteo, nelle prossime ore ondata di gelo siberiano su tutta Italia. Maltempo al Sud

Da una prematura primavera al gelo nel giro di poche ore, con la temperatura che crollerà anche in media di 8 gradi. L’aeronautica militare ha emesso un messaggio di previsione di fenomeni intensi per il crollo delle temperature, un’ondata di freddo intenso a partire dalle prime ora di sabato e almeno per le successive 24 ore, con l’eccezione di Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige dove la diminuzione delle temperature sarà meno marcata.

Secondo le stime dell’aeronautica militare, in 24 ore si passerà da 12-13° a 3-4° nel primo pomeriggio, con le temperature minime che si avvicinano allo zero, anche nelle grandi città. Spiegano gli esperti del ilmeteo.it che il Paese sarà spazzato da venti freddi di origine russo siberiana.

I primi segnali di questa imponente irruzione d’aria gelida si avvertiranno già nella seconda parte di oggi quando rinforzeranno i venti di bora sul medio e basso Adriatico e su parte del sud, con qualche pioggia sul basso Tirreno e temporali su Molise e Puglia.

Ma il peggio arriverà con il weekend. In mattinata sarà vero inverno su medio e basso Adriatico e al sud dove, a peggiorare la situazione, si avrà la formazione di un vortice di bassa pressione sullo Ionio. Neve (anche in pianura) su Marche, Abruzzo, Molise fino alla Puglia settentrionale.



Maltempo anche sul resto del sud con neve al piano su gran parte dellae a quote bassissime sullae sullanordorientale. Forti venti e mareggiate colpiranno la fascia adriatica centro-meridionale, quella tirrenica e le aree orientali della

Per domenica un miglioramento sull’area adriatica grazie allo spostamento del vortice di bassa pressione verso la Tunisia. Il meteo resterà però ancora molto instabile su Calabria e Sicilia con rischio di forti piogge e nubifragi. Residue nevicate possibili solo su Abruzzo e a quote medie sui monti calabresi e nord siciliani. Bel tempo invece al nord e sui versanti tirrenici dove il contesto risulterà però ancora ventoso e freddo.

L’infografica sul fronte siberiano di ilmeteo.it

Arriva il gelo: le previsioni per sabato 23 febbraio

Cronaca Meteo, nel weekend temperature giù anche di 15 gradi

Al Nord: al mattino nubi basse e compatte sulle aree centroccidentali, senza fenomeni di rilievo associati; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Dalla seconda parte della mattinata graduale dissolvimento delle nubi compatte, con in serata ancora locali addensamenti sul Piemonte occidentale e aree alpine della Lombardia e cielo sereno sul resto del Nord.

Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti sull’Abruzzo con deboli nevicate a bassa quota; ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità altrove.

Sud e Sicilia: condizioni di maltempo un po’ ovunque con fenomeni deboli ma in intensificazione pomeridiana, più decisa su Calabria e Sicilia, che risulteranno in prevalenza nevosi già a quote pianeggianti.

Temperature: minime in flessione su regioni centrali adriatiche e Nord-Est, in aumento su Liguria e due isole maggiori, senza variazioni di rilievo altrove; massime in forte diminuzione su quasi tutto il territorio, stazionarie solo su Trentino-Alto Adige.

Maltempo al Sud e sulla costa adriatica: le previsioni per domenica 24 febbraio

Per domenica è atteso bel tempo su tutto il settentrione.

Centro e Sardegna: al primo mattino ancora residui addensamenti compatti sull’Abruzzo, accompagnati da deboli nevicate già a bassa quota; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Centro. Dalla seconda parte della mattinata graduale diradamento della nuvolosità compatta con, già dal pomeriggio, bel tempo su tutto il Centro.

Sud e Sicilia: al mattino cielo molto nuvoloso o coperto su Sicilia e Calabria, con precipitazioni diffuse, a carattere nevoso al di sopra dei 600 metri; locali addensamenti compatti sul resto del meridione, senza fenomeni di rilievo associati. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni sulla Calabria e diradamento della nuvolosità compatta sul restante settore peninsulare. In serata diradamento della nuvolosità anche sulla Calabria e attenuazione dei fenomeni sull’isola.

Temperature: minime in diminuzione anche sensibile su tutto il Paese; massime in diminuzione su Sardegna, levante ligure, Emilia-Romagna occidentale, Piemonte e Lombardia meridionali, stazionarie su Toscana e restante parte della Pianura padana, in aumento anche sensibile sul resto del Paese.

Meteo e temperature migliorano: i prossimi giorni

Lunedì 25 febbraio residui addensamenti compatti sulla Sicilia, in diradamento dal pomeriggio; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese.

Martedì 26 febbraio cielo poco nuvoloso o velato su tutto il Paese. In serata formazione di addensamenti compatti su Sicilia tirrenica e Calabria meridionale con qualche isolato debole fenomeno.

Mercoledì 27 febbraio al primo mattino addensamenti compatti su Sicilia tirrenica e Calabria meridionale, accompagnate da isolati deboli piovaschi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese. Dalla seconda parte della mattinata estensione dalle nuvolosità compatta al resto delle regioni ioniche, in successivo parziale diradamento dalla serata, sul settore peninsulare.

Nella giornata di giovedì 28 febbraio locali addensamenti compatti sulla Sicilia e sulle aree costiere della Liguria, senza fenomeni di rilievo associati; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese.





