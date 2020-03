Non si attenua il forte vento che proviene dalla Russia e che ha portato un brusco e consistente calo delle temperature in tutta Italia da lunedì scorso. Per oggi e domani la Protezione civile ha diramato l’allerta meteo su alcune regioni proprio per vento forte che sul versante Nord orientale del Paese avrà carattere di bora.

Ieri la neve ha fatto la sua comparsa anche a quote basse nell’Italia centrale, soprattutto sul settore orientale: all’Aquila la temperatura è scesa a -8, un valore che non si è raggiunto spesso neanche durante l’inverno. Imbiancate alcune spiagge delle Marche e nevicate, oltre che in Abruzzo, in Molise, Puglia, Umbria e reatino, Romagna. proprio su questa regione, una delle più colpite dall’emergenza coronavirus, è ora allarme per riscaldare gli ospedali da campo allestiti in tutta fretta.

Il maltempo interesserà l’Italia almeno fino a giovedì. Per oggi e domani si prevede un peggioramento al Sud, quando l’area di bassa pressione alimentata dai freddi venti nord-orientali sposterà il suo baricentro verso le regioni meridionali. In queste zone sono previste forti piogge con possibili nubifragi e non sono escluse nevicate. Il tempo è in deciso peggioramento soprattutto in Sicilia, con piogge diffuse in movimento verso la Calabria e in seguito verso il resto del Sud, fino alle regioni adriatiche dove la neve è attesa copiosa a quote collinari.

Andrà un po’ meglio al Nord, mentre ci sarà comunque una maggiore nuvolosità sui settori tirrenici e sulla Sardegna, pur in un contesto più asciutto.

La giornata peggiore sarà comunque domani, quando il maltempo colpirà inizialmente il Centro-Sud con piogge intense e nubifragi maggiormente probabili sulla Calabria ionica e sulla Basilicata e nevicate a tratti abbondanti potranno interessare l’Abruzzo e in generale tutta l’area appenninica. Piovaschi sparsi invece sul resto del Centro. Peggiorerà di nuovo anche nella Val Padana, ancora in Emilia Romagna, anche con nevicate localmente fino in pianura. Un miglioramento è previsto per venerdì, ma il tempo sarà ancora instabile, in particolare sulle aree adriatiche e su gran parte del Sud dove potranno ancora verificarsi dei rovesci e qualche fenomeno nevoso, a quote medio/alte.

LE PREVISIONI REGIONE PER REGIONE

Le previsioni per oggi al Nord

Al primo mattino addensamenti compatti sull’Emilia-Romagna con precipitazioni isolate sui settori orientali e nevicate fino a bassa quota a ridosso dell’Appennino; cielo irregolarmente nuvoloso sui settori occidentali e Lombardia, poco nuvoloso o velato per nubi medio-alte sul resto del Settentrione. Nel corso della mattinata aumento della nuvolosità soprattutto su regioni occidentali e sulle aree alpine e prealpine. Dal pomeriggio deboli nevicate a carattere sparso sui rilievi sia alpini e prealpini che appenninici al di sopra dei 400 metri.



Le previsioni al Centro e Sardegna

Cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni adriatiche, con precipitazioni sparse, i fenomeni risulteranno nevosi oltre i 500 metri; sul resto del Centro inizialmente poche nubi, ma nuvolosità in progressivo aumento nel corso del giorno a partire dal Lazio meridionale in estensione alle restanti zone. Le precipitazioni nella prima parte del giorno saranno del tutto isolate e interesseranno Umbria e le aree interne di Toscana e

Lazio, con deboli nevicate al di sopra dei 500 metri. Dalla sera poi piogge sparse dal Lazio si estenderanno alle restanti regioni tirreniche, Umbria e Sardegna.

Le previsioni per oggi al Sud e sulla Sicilia

Al mattino nuvoloso su Molise, aree interne della Campania e sulla Puglia garganica ma con scarsa possibilita di fenomeni; cielo molto nuvoloso o coperto su Sicilia e Calabria, con piogge diffuse e locali temporali e con nevicate lungo l’area appenninica oltre i 600 metri;

estesa nuvolosità medio-alta sul resto del Meridione. Dal pomeriggio estensione della nuvolosità compatta dalla Sicilia e Calabria al resto delle regioni con precipitazioni che si fanno diffuse e localmente temporalesche sulla Calabria mentre i fenomeni saranno sparsi sul resto del settore meridionale.