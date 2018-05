ROMA – Chi sperava in giornate di sole e abiti leggeri resterà deluso ancora per un po’, almeno per altri sette giorni. Come riporta il sito IlMeteo.it, infatti, è arrivato dall’Islanda il secondo ciclone del mese, che porterà con sé piogge, venti freddi e calo delle temperature, che scenderanno nella maggior parte delle città sotto i 20 gradi. E ancora non è finita: il weekend 19-20 maggio vedrà l’arrivo del terzo ciclone, questa volta dal Nord Europa e sarà ancora maltempo.

“Sabato 19 il tempo sarà via via più instabile al Nord con l’arrivo di piogge e temporali che potranno interessare gran parte delle regioni, ma meno il Piemonte e la Liguria. Rovesci in arrivo anche sull’Appennino centrale e zone limitrofe marchigiane e abruzzesi. Domenica 20 il tempo peggiorerà ulteriormente per l’arrivo di una perturbazione temporalesca che farà piovere su tutto il Nord, sulla Toscana interna, sull’Umbria e su Marche e Abruzzo” scrive il meteorologo Marco Castelli sul sito.

Prima del prossimo e freddo fine settimana, mercoledì al mattino si assisterà a schiarite localmente ampie al Nord-Ovest, sul medio Adriatico e all’estremo Sud. Il cielo sarà più nuvoloso altrove, con possibili rovesci tra il basso Lazio e la Campania e qualche locale pioggia anche all’estremo Nord-Est e nel nord-ovest della Sardegna. Nel pomeriggio l’instabilità tornerà a essere un po’ più diffusa, con il rischio di locali rovesci o temporali lungo le Alpi e gran parte dell’Appennino, e su alto Veneto, Friuli, Lazio, Campania, nord della Puglia e della Sardegna. In serata l’instabilità tenderà ad attenuarsi, ma qualche temporale sarà possibile anche sull’alto Adriatico. Le temperature massime si alzeranno di uno-quattro gradi, soffieranno ancora venti moderati occidentali intorno alla Sardegna.

Oggi i rovesci interesseranno soprattutto Liguria, alta Toscana e settori alpini, mentre martedì saranno Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sardegna, il Triveneto e le Alpi ad avere temporali, che sono attesi a Roma, Firenze, Napoli, Venezia, Trieste. Non migliorerà nemmeno mercoledì con temporali ancora sul Lazio, in Campania, su Alpi e Prealpi, sul grossetano e sulla Venezia Giulia. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito, annuncia altri temporali anche per giovedì, soprattutto al Centro, mentre venerdì l’instabilità sarà meno diffusa.