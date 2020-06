Un vasta area di alta pressione di origine africana sta scaldando i motori per raggiungere il nostro Paese. Già nel corso del weekend l’aria calda pompata dall’anticiclone africano comincerà a riscaldare il clima su molte regioni, ma sarà dalla settimana prossima che raggiungerà il picco di calore. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che oggi, ultimi e frequenti temporali potranno ancora interessare i settori alpini e localmente quelli prealpini (specie del Piemonte), altrove il sole sarà prevalente. Sabato e domenica l’alta pressione sub-tropicale comincerà ad avanzare con più decisione sull’Italia. Il tempo non potrà che essere soleggiato su quasi tutte le regioni, a parte isolati temporali pomeridiani sui confini alpini. Temperature in aumento con punte di 35°C al Nord (in Emilia) e 36°C al Sud (Puglia e Sicilia). Nei giorni successivi il caldo farà sul serio.

Fonte