Dopo il ciclone di Santa Lucia, che oggi ha portato nevicate anche a bassa quota e in pianura al Nord, arriverà un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Per domenica è prevista, secondo il sito iLMeteo.it, una perturbazione atlantica che raggiungerà le regioni del Nord e anche la Toscana.

LE PREVISIONI

Sarà quindi un week end e soprattutto una domenica di neve in Pianura Padana. La neve comincerà a imbiancare Piemonte e Lombardia nel corso del pomeriggio, per poi estendersi al resto del Nord entro sera e notte. In Toscana le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sopra gli 800 metri circa. “Le regioni più colpite dalle nevicate saranno la Lombardia e l’Emilia do ve la neve arriverà a 5-7 centimetri – avverte Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito – ma nevicherà anche in Veneto e a bassa quota anche in Liguria”.