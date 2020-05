La bassa pressione dalle Isole Baleari è riuscita a far breccia nel campo di alta pressione presente sull’Italia. Nelle prossime ore il vortice, dalla Sardegna si sposterà verso le regioni centrali e quindi la Grecia. Il sito www.iLMeteo.it avvisa che la giornata di oggi sarà contraddistinta da un diffuso peggioramento del tempo sulla Sardegna, al Nord e su parte del Centro (Toscana, Umbria e Marche). Le precipitazioni, sotto forma di temporali e locali grandinate, risulteranno particolarmente forti sull’Emilia Romagna dove potrebbero assumere carattere di nubifragio in serata e nottata. Nella giornata di mercoledì la furia temporalesca si sposterà lentamente verso Sud. Il maltempo continuerà ad interessare l’Emilia Romagna, ma poi si concentrerà soprattutto su tutte le regioni centrali e meridionali peninsulari. In particolar modo sono attesi forti temporali su Marche, Abruzzo, Lazio(anche a Roma), Campania e tra Basilicata e Puglia. Con questa passata temporalesca le temperature subiranno un crollo anche di 10°C rispetto ai giorni scorsi.

