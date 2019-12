Pochi giorni di tregua, ma già da questa sera e soprattutto domani torna l’allerta meteo sull’Italia nord-occidentale. In, l’Arpa regionale ha diramato un’allerta gialla già da oggi, poiché sono previste piogge molto forti al confine con la Liguria e neve a bassa quota tra basso torinese e cuneese. In Liguria è in arrivo l’ennesima perturbazione, che porterà piogge diffuse, rovesci e anche temporali. I fenomeni andranno a insistere su un terreno che, in molte zone della regione è ancora, nonostante il sole di questi ultimi giorni, ad un livello di saturazione completo.

L’Arpa Liguria ha perciò diramato l’allerta gialla per tutta la regione dalle 8 alle 24 di oggi. La fase perturbata proseguirà anche nelle prime ore di domani e l’instabilità maggiore è prevista dal centro al Levante. Nelle zone interne di centro Ponente saranno possibili dalla sera di oggi anche fenomeni nevosi a quote superiori ai 400-500 metri. Da segnalare il rinforzo dei venti, settentrionali con raffiche di burrasca sul centro Ponente, da libeccio sul centro Levante.

Anche in Emilia è stata diramata l’allerta gialla per una perturbazione di origine atlantica che interesserà la regione ed è prevista anche intensa nell’area occidentale. Sul crinale appenninico, infatti, nell’area dei bacini emiliani occidentali (Parma e Piacenza), gli accumuli potranno raggiungere in 24 ore fino 70-100 millimetri. Criticità idraulica arancione per la zona del ferrarese dove è previsto il transito della piena del Po con livelli superiori alla soglia due e per il rigurgito nell’ultima sezione del fiume Panaro a Bondeno.

A Milano, il Comune ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale per le piogge, che investono il bacino idrico milanese dalla notte scorsa. Con l’allerta meteo parte anche il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e l’attivazione delle squadre di Protezione civile e delle pattuglie della polizia locale. Anche la squadra del servizio idrico Mm è pronta a intervenire in caso di necessità.

LE PREVISIONI REGIONE PER REGIONE

Per i prossimi giorni, lunedì sono previste condizioni di instabilità e perturbazioni ancora al Nord, mentre al Centro e al Sud il tempo sarà migliore.

Martedì il maltempo si sposterà sulle regioni adriatiche e da mercoledì anche sulla Sardegna e sul Meridione. Giovedì nuovo peggioramento su tutta la penisola.

Le previsioni per oggi al Nord

Iniziale nuvolosità bassa e stratificata in Pianura Padana, con associate foschie dense e banchi di nebbia; estese e spesse velature sul resto del settentrione ma nubi compatte in rapido aumento sulle regioni occidentali e sulla Lombardia, con associate piogge diffuse e locali nevicate lungo i rilievi alpini, al di sopra degli 800 metri, in discesa fino a 600 metri sul Piemonte sud-occidentale. Durante la mattinata, nuvolosità in estensione su tutto il settentrione, con piogge o rovesci diffusi nel pomeriggio, più intensi sulle regioni occidentali, ed in particolare sulla Liguria.

Le previsioni al Centro e Sardegna

Al mattino addensamenti compatti sulla Toscana con qualche locale debole precipitazione lungo le coste; cielo velato sulla Sardegna e poco nuvoloso altrove. Dal pomeriggio nubi in aumento sulle regioni tirreniche con qualche debole pioggia e intensificazione dei fenomeni sulla Toscana settentrionale, specie in serata.

Le previsioni al Sud

Durante la mattinata locali addensamenti sull’alta Campania in estensione alle rimanenti regioni tirreniche durante la giornata. Bel tempo sul resto del Sud con aumento delle velature dal pomeriggio. In serata locali deboli precipitazioni su Campania e Sicilia ionica.