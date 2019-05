L’assenza dell’alta pressione e la conseguente instabilità atmosferica costringono l’Italia a rimanere spesso nel mirino delle perturbazioni atlantiche. Una di esse, nelle prossime ore, colpirà alcune regioni del nostro Paese. Attendiamoci dunque un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche che riporterà nubi, piogge, temporali e altra neve.

Il team de ilmeteo.it avvisa che nel corso della giornata un deciso incremento della copertura nuvolosa al Nord provocherà le prime precipitazioni sulle aree occidentali, dunque sulla Liguria, in Piemonte, sulla valle d’Aosta in successiva estensione alla Lombardia e all’Emilia occidentale. Piogge sono attese su Genova, Torino, Milano e nelle aree del piacentino; la copertura del cielo si farà più importante anche sul resto delle regioni settentrionali con piovaschi sparsi e qualche temporale in movimento da ovest verso est. Le avverse condizioni meteorologiche coinvolgeranno così anche il Trentino alto Adige, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il resto dell’Emilia Romagna.

Nel pomeriggio e alla sera potrà cadere qualche bella nevicata sull’arco alpino, intorno ai 1400 metri su quello occidentale come sul novarese e val d’Ossola, e a quote prossime ai 1200-1300 m su quello centro orientale. Sempre in serata si avvertirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche altresì sui settori settentrionali della Toscana e delle Marche anch’essi bagnati da qualche pioggia. Sul resto del Centro Italia, al Sud e sulle Isole Maggiori, il tempo si manterra’ piu’ stabile e non ci sara’ ovviamente bisogno dell’ombrello. Dal punto di vista termico, attendiamoci una moderata flessione nei valori massimi al Nord.

Antonio Sanò, direttore e fondatore de ilmeteo.it avverte che la perturbazione insisterà anche nelle successive 24 ore. Questa notte forti rovesci colpiranno il levante ligure e i settori nord occidentali della Toscana. Domani mattina la perturbazione comincerà a muoversi con maggior decisione verso il Centro Italia dove porterà un generale peggioramento con rovesci sparsi e qualche temporale. Nel contempo il tempo migliorerà ad iniziare dal Nord Ovest. Per il weekend è previsto l’arrivo di un nuovo impulso polare che determinerà condizioni di forte maltempo che dal Nord scenderà verso il Centro-Sud, accompagnato da venti forti di maestrale, bora e tramontana.