Mete Onlus, associazione basata in Italia, impegnata nella difesa dei diritti umani e delle libertà democratiche internazionali lancia la Campagna: “#hijabfreechoice. Il velo islamico libera scelta, mai obbligo”. L’idea nasce dall’unione di Giorgia Butera (Presidente Mete Onlus e Sociologa) e Tiziana Ciavardini (antropologa culturale e giornalista). “#hijabfreechoice. Il velo islamico libera scelta, mai obbligo”, è inserita nel più ampio progetto “Women’s Rights International Campaign”, e segue il percorso già intrapreso con la campagna a tutela della libertà delle donne iraniane, per estendersi a tutte le donne del mondo affrontando, di volta in volta, aspetti socio-culturali, e di giustizia legati al mondo femminile internazionale.

