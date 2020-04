I Metallica hanno donato 350 mila dollari per aiutare le persone che vivono momenti difficili dopo lo scoppio della pandemia di Coronavirus.

I Metallica donano 350 mila dollari alla propria comunità. I soldi sono destinati alle persone che stanno vivendo una profonda crisi a causa del Coronavirus.

“Sulla scia della diffusione del Coronavirus, le persone più vulnerabili nelle nostre comunità hanno bisogno di aiuto ora più che mai“, ha dichiarato la band in una nota.

Quindi l’ente benefico della band, All Within My Hands, concederà quattro borse per un totale di 350mila dollari alle organizzazioni che aiutano le persone “colpite duramente dalla pandemia di Covid-19 in tutto il mondo“, ha detto la band.

Metallica: maxi donazione per aiutare le persone in crisi a causa del Coronavirus

I Metallica sanno quanti problemi e danni sta provocando la pandemia di COVID-19, pertanto sono scesi in campo e hanno fatto la loro parte, donando 350 mila dollari per sostenere la propria comunità.

Ecco i quattro destinatari beneficiari della sovvenzione: Feeding America, Direct Relief, Crew Nation e la USBG National Charity Foundation.

Il video di Live at Slane Clastle per i Metallica Mondays:

Metallica: ripartizione della donazione a quattro enti

La band ha donato 100.000 dollari a quella che è descritta come la più grande organizzazione no-profit della nazione, che aiuta le banche alimentari e altre organizzazioni, ossia la Feeding America.

“Poiché la necessità continua a crescere, le nostre banche alimentari locali soffrono della mancanza di volontari, donazioni e assistenza nella distribuzione di cibo dai loro normali canali“, ha detto la band.

Nel frattempo, la band presenta i Metallica Mondays, una buona notizia per i fan che sono in isolamento sociale. La band trasmette in streaming ogni settimana un concerto dai propri archivi. Un bel gesto per rendere più semplice la quarantena.