Se si votasse domani, il partito della dieta avrebbe la maggioranza assoluta. Lo certifica la ricerca del centro studi Nomisma intitolata “Prevenzioni e stili di vita” voluta dalla principale assicurazione sanitaria italiana, Unisalute (gruppo Unipol), presentata oggi a Milano: il campione di mille interviste dice che il 51% degli italiani sta provando/ha provato a perdere peso negli ultimi 2/3 anni (il 15% prima di allora); di questi l’81% ha fatto da sé, il 74% ha aumentato l’attività fisica, il 38% ha chiesto l’aiuto di un dietologo, il 18% si è affidato a letture su internet o riviste, il 9% ha assunto medicinali brucia-grassi.

L’indagine della società di consulenza (che non risponde alla curiosità dei golosi: in quanti sono effettivamente riusciti a dimagrire?) certifica il dilemma dell’onnivoro italiano: da un lato per i due terzi dei connazionali – precisamente il 68% – il cibo significa “soddisfazione, piacere, felicità” (solo il 15% lo ritiene esclusivamente nutrimento), dall’altro la metà combatte contro il sovrappeso ed è spaventato dai suoi effetti sulla salute. E dire che l’Italia dal punto di vista dell’alimentazione continua a essere – a dieci anni esatti dall’inserimento della dieta mediterranea nel patrimonio immateriale dell’Unesco – virtuosa: il nostro Paese è secondo in Europa per aspettativa di vita – 83,1 anni, contro il record degli 83,4 spagnoli, gli 81,1 della Germania e gli 80,9 della media europea -, e ha un “dietary risk” (cioè il tasso di rischi di morte derivanti da ciò che si mangia) del 16% contro il 18 della media dell’eurozona.

“L’alimentazione è fondamentale – dice SIlvia Zucconi di Nomisma – considerando che quattro decessi su dieci sono dovuti a motivi comportamentali.” La fotografia scattata da Nomisma su commessa della società assicuratrice racconta un paese ancora legato alla tradizione dal punto di vista della tavola: il 64% non rinuncerebbe mai all’olio extravergine d’oliva, il 91% predilige la cucina regionale italiana, il 36% beve abitualmente vino ai pasti, il 53% mangia abitualmente verdure di stagione (e curiosamente solo il 18% non potrebbe vivere senza caffè). Tuttavia non mancano i dati che raccontano il cambiamento della società – ormai il 61% fa la propria pausa pranzo lavorativa fuori casa almeno una volta alla settimana, il 19% ogni giorno – e quelli preoccupanti: il 22% beve abitualmente bevande gassate a pasto; solo il 26% indica il movimento a piedi come prioritario, quando stravince l’automobile con il 55% (e i mezzi pubblici sono inchiodati al 9%).

“Un italiano su quattro è completamente sedentario”, dice Zucconi. L’agenda 2030 delle Nazioni Unite ha tra i goal la diffusione di uno stile di vita sano e della prevenzione e a sentire i risultati della ricerca di Nomisma salta agli occhi che il vero deficit italiano è l’attività fisica: è infatti l’unico rischio di morte comportamentale italiano non inferiore ma uguale alla media europea (al 3%; moriamo per alcool per il 4% contro il 6% generale, per fumo per il 14% contro il 17). Il tele-chef Marco Bianchi – testimonial di Unisalute – ha infatti ricordato la cosiddetta “regola dei 10.000 passi”, che è la quantità accessibile e raccomandabile per tutti (nulla di scientifico, solo una buona abitudine): “lo sport può fare tanto, siamo troppo pigri. E come adulti siamo esempi per i bambini, che oggi si muovo molto meno che in passato. Lo sport non solo allontana la malattia, ma aiuta a superarla.”