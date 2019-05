I Met Gala 2019 si sono tenuti al Metropolitan Museum of Art di New York City. La serata di beneficenza (che si tiene annualmente il primo lunedì di maggio) è promossa dall’Istituto del Costume ed il tema del red carpet quest’anno è stato il ‘Camp’ visto che la mostra s’intitola ‘Camp: Note on Fashion’.

Tema ispirato al saggio del 1964 di Susan Sontag che parla di come il concetto di ‘camp’, ovvero dell’utilizzo sfrenato del kitsch, rappresenta l’essenza della stravaganza, della teatralità e l’amore per l’eccesso.

E dopo aver visto il red carpet delle star…



I’ve made my decision. Bring back my girls.Category is: Red Carpet Met Gala Awards 2019 Eleganza Extravaganza!

Darren Criss, you’re safe



Ryan Murphy, you’re safe



Aquaria, you’re safe



Kris Jenner, you’re safe



Charli XCX, you’re safe



Celine Dion, you’re safe



Billy Porter, you’re safe



Jennifer Lopez, you’re safe



Kim Kardashian e Kanye West, you’re safe



Halsey, you’re safe



Katy Perry, you’re safe



Gwen Stefani, you’re safe



Jared Leto, you’re safe



Cardi B, you’re safe



Kendall e Kylie Jennfer, you’re safe



Nicki Minaj, you’re safe



Bette Midler, you’re safe



Ezra Miller, you’re safe



Alessia Cara, I’m sorry my dear but you’re up for elimination



Harry Styles, I’m sorry my dear but you’re up for elimination



Lady Gaga, condragulation baby: you are the winner of this challenge



