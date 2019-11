Si contano sulle dita di una sola mano i maestri artigiani del mosaico in pietre dure, il cosiddetto ‘commesso fiorentino’. E Renzo Scarpelli, classe 1947, è uno di loro. Dal 1960, quando ragazzo entrò nel laboratorio di Giovanni Fiaschi per “rubare il mestiere con gli occhi”, non ha mai smesso di praticare questa antica arte, rimasta immutata nelle tecniche e nei materiali dal Cinquecento. Erede degli artigiani fiorentini della corte medicea, Scarpelli oggi svolge il proprio lavoro con la passione di sempre. La sua bottega ‘Scarpelli Mosaici’, situata a un passo dal Duomo di Firenze, è diventata nel tempo laboratorio e galleria per dare il giusto risalto a delle opere d’arte uniche.

