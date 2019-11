Una suora finisce in ospedale e scopre così di essere incinta. A quanto racconta la Gazzetta del Sud, la religiosa si era rivolta alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello, nel messinese, dopo aver accusato gravi dolori addominali. Qui i medici, espletati gli esami di rito, si sono però accorti che era in atto una gravidanza, pare ancora in fase iniziale, di poche settimane. Sul caso vige ovviamente il massimo riserbo, ma la religiosa, scrive il quotidiano, da anni in servizio presso un istituto collegio di un piccolo centro nel cuore dei Nebrodi, sarebbe stata subito trasferita ad altra sede.

Fonte