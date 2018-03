Messina, giustizia a tempo di record

Il tribunale di Messina

Cinque mesi e 26 giorni per risolvere un omicidio, arrestare e condannare ( ovviamente in primo grado) il colpevole. E’ un caso di “buona giustizia” che merita di essere raccontato quello che ha portato, in tempi record, alla sentenza di condanna per l’omicidio di Pietro Lo Turco, un pensionato ritrovato ucciso, semidecapitato, nelle campagne di Mongiuffi Melia, in provincia di Messina.

La moglie Carmela e le due figlie Lorena e Melania quasi non riescono a credere di avere già ottenuto giustizia con la condanna a 30 anni, con il rito abbreviato, di Leonardo Lo Giudice, un vicino proprietario di un terreno confinante che adesso dovrà anche risarcire con 50.000 euro ciascuno i familiari della vittima.

Così ha deciso il gip di Messina Eugenio Fiorentino che, nel giro di poche ravvicinate udienze, ha condannato al massimo della pena l’imputato accogliendo in pieno l’impianto accusatorio della pm Annalisa Arena della Procura guidata da Maurizio de Lucia ritenendo più che solide le prove a suo carico.

Leonardo Lo Giudice era stato arrestato dai carabinieri di Taormina il 22 dicembre. Ad inchiodarlo l’esito della perizia balistica condotta dai carabinieri del Ris che hanno provato che i tre colpi che avevano quasi decapitato Pietro Lo Turco erano stati sparati da un fucile calibro 12 detenuto legalmente dal vicino con il quale aveva da tempo contrasti. Testimonianze, immagini di telecamere del piccolo paese ionico e intercettazioni hanno completato l’indagine individuando il movente che aveva spinto Lo Giudice ad uccidere il vicino.