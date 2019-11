Sequestrata una maxi discarica abusiva a Messina ed eseguite nella notte numerose perquisizioni. Per gli inquirenti è stata “gravemente modificata la morfologia del territorio, con conseguenti pericoli di dissesto idrogeologico”. L’operazione è condotta dai Finanzieri del comando provinciale di Messina e del reparto operativo aeronavale di Palermo, nell’ambito di indagini dirette dalla procura della Repubblica di Messina, che stanno procedendo al sequestro preventivo, disposto dall’ufficio Gip del Tribunale peloritano, di un’area di circa 12 mila metri quadri, sita a Messina, in Contrada San Corrado del Rione Gravitelli, trasformata in discarica abusiva a cielo aperto.

