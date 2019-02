I finanzieri del Comando Provinciale di Messina, al termine di indagini dirette dal Procuratore Capo di Barcellona Pozzo di Gotto, Emanuele Crescenti, e coordinate dal pm Rita Barbieri, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e sequestro preventivo emesso dal Gip. del Tribunale della città del Longano. La misura prevede la custodia cautelare in carcere per I.S., 58 enne, noto imprenditore barcellonese operante nel settore agrumicolo, nonché il sequestro preventivo per circa 10 milioni di euro su quote sociali, conti correnti, disponibilità finanziarie e immobiliari riconducibili a 3 persone indagate ed alla società coinvolta nella frode. I reati ipotizzati sono truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

