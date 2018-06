Dopo due mesi, la ferita non si è ancora rimarginata. La sconfitta contro la Roma che ha buttato fuori il suo Barcellona dalla Champions League, vinta per la terza volta consecutiva dai rivali del Real Madrid, Leo Messi non l’ha ancora digerita. In un’intervista esclusiva concessa al quotidiano catalano El Mundo Deportivo, il fuoriclasse argentino è tornato a parlare di quella serata storica che ha mandato la Roma in paradiso e il Barcellona all’inferno.

“Non ci sono spiegazioni, non so come spiegare tutto quello che è successo – ha ammesso Messi -. Eravamo sicuri di passare, ma abbiamo dormito e preso un gol stupido, una palla da dietro che ci è finita alle spalle. E’ così che abbiamo preso il primo. Poi loro hanno preso fiducia, noi non riuscivamo ad alzare il baricentro. Non siamo mai entrati in partita. Il fatto che la Roma avesse il calore della propria gente e la speranza di potercela fare li ha stimolati, mentre noi ci siamo demoralizzati”. Alla fine, dalla Pulce arriva la più amara delle confessioni: “Quel k.o ci è costato moltissimo e non potremo mai risollevarci. Abbiamo perso solo 3 partite in questa stagione, e una ci è costata la Champions”.

TRA MERCATO E FUTURO – Con i Mondiali di Russia alle porte, Messi si è posto come obiettivo immediato quello di vincere qualcosa di importante con l’Argentina, dato che la coppa del mondo è l’unico grande trofeo che manca alla sua collezione. Da agosto, però, ricomincerà la caccia a nuovi trofei da aggiungere alla bacheca del Barcellona, ecco perché il quotidiano catalano si è soffermato sul mercato della squadra blaugrana per la prossima stagione. Ed è stato inevitabile chiedere alla Pulce un parere sul suo ex compagno Neymar e sul talento dell’Atletico Madrid Antoine Griezmann, in queste ore al centro delle trattative estive.

“Magari Neymar potesse tornare da noi – ha confessato candidamente Messi – ma la vedo una cosa molto complicata. Se dovesse andare al Real Madrid non mi piacerebbe per niente. Griezmann è un grandissimo giocatore, sarei contento di averlo in squadra. Per vincere devi avere i migliori giocatori e lui è un ottimo calciatore, poi il problema dell’abbondanza dovrebbe risolverlo l’allenatore”.

Dalle parole dell’argentino emerge tutta la delusione per aver visto gli arci rivali del Real Madrid trionfare per l’ennesima volta in Champions League. Così Messi ha già in mente la ricetta per non fallire la prossima stagione: “Giochiamo sempre per vincere tutto, e non possiamo permetterci di uscire di nuovi ai quarti di Champions come accaduto negli ultimi anni – ha detto Messi – Il Real ha mollato Liga e Copa del Re, ha puntato tutto sull’Europa. Hanno vinto la Champions ed è stato un grande anno, se l’avessero persa sarebbero rimasti a mani vuote”. Sul futuro di Ronaldo: “Non so perchè abbia detto quelle cose, avrà le sue ragioni. Zidane? Non so cosa sia successo, nessuno si aspettava il suo addio. Ma andarsene da vincitore è un buon modo per farlo”.