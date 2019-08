Messi precede Cristiano Ronaldo e Danilo Pereira

– Il gol più bello della stagione 2018-19? Lo ha messo a segno Lionel Messi, con la punizione vincente nella gara di andata delle semifinali di Champions al Camp Nou contro il Liverpool, che aveva fissato il risultato sul 3-0, poi ribaltato nel match di ritorno a Anfield dove i Reds di Juergen Klopp vinsero 4-0, prima di conquistare la coppa nella finale di Madrid con il Tottenham. Il verdetto arriva dalla Uefa, dopo la chiusura della votazione online.

Con la prodezza balistica firmata il primo maggio, quando l’argentino mandò in pallone a insaccarsi nell’angolo alto alla destra di Alisson, Messi si aggiudica il riconoscimento precedendo ancora una volta il grande rivale Cristiano Ronaldo, ora in forza alla Juventus, classificato secondo per il destro al volo nella gara contro il Manchester United durante la fase a gironi della scorsa Champions League giocata il 7 novembre 2018. Era stata proprio di CR7 la rete più votata nella scorsa edizione, grazie alla splendida rovesciata con la maglia del Real proprio contro la Juve allo Stadium, che gli valse gli applausi dei tifosi bianconeri. Tra le marcature in nomination si piazza al terzo posto quella del centrocampista del Porto e della nazionale portoghese, Danilo Pereira, realizzata contro la Serbia durante le qualificazioni agli Europei (il 25 marzo scorso).

La ‘Pulce’ aveva vinto il riconoscimento anche nel 2015 e 2016

La ‘Pulce’, stella del Barcellona, aveva vinto il gol più bello dell’anno anche nel 2016 (quello firmato contro la Roma) e nel 2015 grazie al gol contro il Bayern Monaco. Nel 2017 invece il riconoscimento Uefa era andato a un altro bianconero, Mario Mandzukic, per la rovesciata in finale di Champions League, poi persa 4-1, contro il Real Madrid.