Poco prima di San Valentino, Facebook ha aggiunto alcune funzionalità più o meno inutili su Messenger interamente dedicate alle coppie.

Adesso, dopo aver confermato di avere una relazione con qualcuno, su Messenger si aprirà una chat privata dedicata alla coppia. Una funzione non proprio utile nel 2018, quando più o meno tutte le coppie avranno già iniziato un qualche tipo di chat su Messenger, WhatsApp, Telegram o in qualsiasi altra app di messaggistica. C’è però un aspetto carino: alla prima apertura della chat, compariranno dei cuori! Inoltre, l’utente potrà impostare emoji, nickname e colori personalizzati per questa chat di coppia. E le emoji predefinite mostreranno dei cuori al posto degli occhi.

Un cambiamento utile, invece, prevede che la chat con il partner rimanga sempre nella parte superiore dell’app, nella scheda Active.